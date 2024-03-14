Перенесли на октябрь: в Перми отменили концерт рок-группы «Пилот»

14 марта популярная рок-группа «Пилот» собиралась выступить в Перми. Концерт музыкантов перенесли на октябрь, сообщает концерт-холл «Свобода» в соцсети «ВКонтакте».

Концерт перенесен по независящим от организаторов площадки причинам. Новая дата выступления — 19 октября.

«Все приобретенные билеты действительны на новую дату», — сообщают организаторы концерта.

Причины отмены выступления не сообщаются. Было продано пока только девять мест за столиками, столько же продали мест на танцполе. Между тем, группа выступит в Кирове и Ижевске 15 и 17 марта — фанаты уже разобрали большую часть билетов.

«Пилот» — российская рок-группа, основанная в 1997 году. В текущем составе выступают Илья Чёрт, Никита Белозеров, Алексей Светлов и Иван Петров.

Ранее мы писали, что Анна Асти возвращается на сцену после отмены из-за «голой» вечеринки. Певица лишилась почти всех новогодних концертов и два месяца нигде не выступала. Однако 8 марта она вновь вышла на сцену. В Международный женский день Анна и Леша Свик дали концерт в рамках выставки-форума «Россия».