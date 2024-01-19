Перенесла две операции и коронавирус: что на самом деле произошло с 78-летней актрисой Натальей Селезневой

78-летняя актриса Наталья Селезнева сообщила, что перенесла две операции на ногах, а в начале января заразилась коронавирусом. После выздоровления она собирается вернуться в театр.

О самочувствии и планах актрисы узнал сайт Kp.ru.

29 декабря Селезнева играла в спектакле, а уже 6 января «слегла». Тест на COVID-19 показал положительный результат.

«Пока лечусь дома. Но когда выздоровею, с удовольствием снова выйду на сцену», - сказала знаменитость.

Журналисты поинтересовались, действительно ли в декабре Селезнева выезжала на сцену в спектакле «Новогодний кабачок Сатиры» в инвалидном кресле. Актриса это опровергла и заявила, что были установлены два кожаных кресла для нее и Александра Ширвиндта: актеры разыгрывали сцену.

«Я неплохо себя чувствую. И ноги после двух операций: на колене и на бедре пришлось поменять суставы, слава Богу, ходят», - поделилась подробностями артистка и вспомнила, как поскользнулась и упала.

Рассказывать другие детали она не стала, только отметила, что «сейчас все в порядке». Селезнева мечтает начать репетировать.

Ранее в январе сообщалось, что у актрисы выявили острую инфекцию дыхательных путей.