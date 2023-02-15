Фиброз и искусственная кома: после ампутации кистей Роману Костомарову стало еще хуже

Вчера появились тревожные новости о состоянии Романа Костомарова. Сообщалось, что в упорной борьбе с недугом Олимпийский чемпион потерял и кисти рук: была проведена вторая операция по ампутации конечностей. На связь с изданием «Известия» вышел источник, приближенный к ситуации, и сделал еще более печальное заявление.

По информации инсайдера, самочувствие фигуриста резко ухудшилось после очередной ампутации. Теперь он не может самостоятельно дышать, поэтому врачам пришлось его ввести в искусственную кому.

Кроме того, печальными известиями поделился и портал «Life». Журналистам удалось узнать, что у медицинских сотрудников по-прежнему вызывает опасение левое легкое, которое пострадало сильнее всего. Вот почему у Романа были обнаружены фиброзные изменения.

К слову, семья Костомарова пока никак не комментировала эти сообщения.

Редакция Passion.ru желает Олимпийскому чемпиону скорейшего восстановления!

Ранее мы писали о том, что была найдена причина всех осложнений Романа Костомарова. Подробности читайте в этой статье.