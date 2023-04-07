Перенес микроинсульт: появились подробности состояния Иосифа Пригожина

Мужу певицы Валерии и продюсеру Иосифу Пригожину потребовалась помощь врачей на съемках передачи «Звезды сошлись». Ведущая шоу Лера Кудрявцева рассказала, что у мужчины поднялось давление, онемела половина лица и появилась одышка. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным источника, несмотря на ухудшение самочувствия, знаменитость продолжил работу и не стал останавливать съемки. Но ему все равно вызвали бригаду скорой помощи. При осмотре медики диагностировали у Пригожина ишемическую атаку, еще известную как микроинсульт, при котором симптомы проходят в течение часа.

Отмечается, что 54-летнего продюсера не стали госпитализировать. Но его еще навестит врач, чтобы оценить состояние здоровья.

Ранее мы писали о том, как 77-летний Владимир Пресняков перенес несколько серьезных операций и нуждается в уходе. Об операциях рассказала жена артиста, Елена Преснякова. Проблемы со здоровьем у мужчины возникли потому, что он вовремя не показывался врачам.

«У Петровича был сахарный диабет, с этим заболеванием нужно постоянно наблюдаться… Он годами пил одни и те же таблетки. Не менял их, как положено, раз в полгода», - пожаловалась Преснякова.

Действия певца привели к тому, что он посадил почку.