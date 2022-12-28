Перемирие закончилось: Ольга Бузова вновь повздорила с сестрой

Ни для кого не секрет, что несколько лет назад Ольга и Анна Бузовы сильно поругались. Девушки избегали не только совместных мероприятий, но и одновременного посещения родителей. Что стало причиной конфликта — никто из них не сообщал. Казалось бы, столько времени прошло, и публика искренне верила в то, что сестры помирились. Но, видимо, этого не произошло.

Совсем недавно у Ольги состоялось новоселье, на которое она пригласила все близкое окружение, кроме Анны. Более того, на днях телеведущая устроила семейную встречу, но на ней опять же не было сестры. «Прекрасный день с мамулей: и в салон сходили, и на вкусный обед, и на мюзикл. Теперь уютный вечер дома. Сейчас разожгу камин, и будем обниматься», — написала певица в своей социальной сети.

Внимательные фолловеры заметили, что на следующий день мама Бузовой отправилась в гости к младшей дочери. Видимо, ей приходится теперь разрываться между конфликтующими детьми.

Сама Ольга по-прежнему не комментирует семейную драму.

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