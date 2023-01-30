20:36, 30 января 2023
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Никас Сафронов показал Николая Дроздова на больничной койке после восьми переломов
Никас Сафронов показал Николая Дроздова в больнице.
Фото: Ксения Угольникова/ Starface.ru
Художник Никас Сафронов созвонился с ученым и ведущим Николаем Дроздовым, который находится в больнице с переломами. Для видеозвонка пострадавший надел двое очков.
Сафронов обратил на это внимание и сказал: «У тебя двое очков. Это мало». Дроздов ответил, что «к сожалению, дошло до двух».
Сафронов поддержал Дроздова и заявил: «Я рад тебя видеть, что ты там все-таки улыбаешься, спасибо тебе, мой дорогой».
Напомним, 85-летний ведущий неудачно упал, возвращаясь домой из МГУ. У него диагностировали 8 переломов.
Дроздов некоторое время провел в реанимации. Сейчас он находится в обычной палате.
Источник фото:Ксения Угольникова/ Starface.ru
Источник:Telegram-канал Shot
Автор:Лилия КараеваТеги: