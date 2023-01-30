Никас Сафронов показал Николая Дроздова на больничной койке после восьми переломов

Художник Никас Сафронов созвонился с ученым и ведущим Николаем Дроздовым, который находится в больнице с переломами. Для видеозвонка пострадавший надел двое очков.

Сафронов обратил на это внимание и сказал: «У тебя двое очков. Это мало». Дроздов ответил, что «к сожалению, дошло до двух».

Сафронов поддержал Дроздова и заявил: «Я рад тебя видеть, что ты там все-таки улыбаешься, спасибо тебе, мой дорогой».

Напомним, 85-летний ведущий неудачно упал, возвращаясь домой из МГУ. У него диагностировали 8 переломов.

Дроздов некоторое время провел в реанимации. Сейчас он находится в обычной палате.