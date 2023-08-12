«Переломный момент произошел»: директор попавшей в ДТП Лады Дэнс рассказал о состоянии певицы

Первые послеоперационные швы сняли с певицы Лады Дэнс, которая не так давно попала в ДТП, заявил ее директор Сергей Пудовкин. По его словам, в лечении артистки произошел переломный момент, пишет Lenta.Ru.

Автомобильная авария с исполнительницей произошла 5 августа на одном из участков Симферопольского шоссе в Подольске. После ДТП женщина не могла самостоятельно двигаться из-за многочисленных травм.

Врачи продолжают оказывать необходимую помощь звездной пациентке. При этом некоторые вещи в ее восстановлении уже говорят о положительной динамике. Так, например, основной послеоперационный шов, который был связан с хирургией лица, снят.

«Переломный момент произошел. Она идет на поправку», — прокомментировал это событие Пудовкин.

Несмотря на улучшения, общий реабилитационный курс, по словам директора, будет долгим. Исполнительнице еще предстоит пройти комплекс из специальных физических упражнений для восстановления формы.

Дэнс, как и всякая девушка, переживает из-за случившегося, заявил Пудовкин. Ее беспокоят сложности, особенно косметического характера. Певице тяжело говорить, ходить — но ее целеустремленность и сила позволят выйти из ситуации победителем. Главное, что после автомобильной аварии Лада осталась жива, подытожил директор.

Ранее Дэнс самостоятельно вышла на связь с фанатами. Госпитализированная артистка написала, что в СМИ выходит много ложной информации о ней.