«Маразм крепчает»: предполагаемый любовник Дибровой ответил на обвинения в похищении детей

Бизнесмен Роман Товстик, которого называют любовником Полины Дибровой, ответил на обвинения юриста Кати Гордон в том, что он похитил детей у жены. Предприниматель записал видео, в котором показал наследников и высмеял все слухи вокруг его имени.

Новым семейным роликом Роман поделился в соцсетях. В нем он сидел в машине вместе с тремя детьми и спрашивал: кто их похитил? Судя по кадрам, дочери и сын бизнесмена в курсе деталей скандального развода родителей, но сознательно поддерживают отца.

«Пока меня рисуют злодеем, мы обсуждаем аквапарк и наши планы на сегодня», - заявил Товстик.

В ходе разговора с дочерью бизнесмен интересовался, хочет ли она домой, намекая на воссоединение с матерью. На это девочка ответила, что желает остаться с отцом и поехать в аквапарк. После Роман вновь поднял тему возвращения домой и отметил, что школьница сначала побудет у него «в гостях», но потом обязательно отправится «домой».

«Вот такой вот репортаж. Маразм крепчает», - поделился Роман.

К слову, в отличие от обвинений Кати Гордон, информацию об изменах с Полиной Дибровой бизнесмен не комментирует. Предположительно, именно этот роман стал причиной развода Товстиков после 19 лет брака.

Ранее Полина Диброва сообщила, что отправляется к детям в Ростов.