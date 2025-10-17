«Перелом четвертой степени, с осколками»: певица Любовь Успенская рассказала о самочувствии после операции руки

Сломавшая руку певица Любовь Успенская рассказала о своем самочувствии. В разговоре с Life.ru исполнительница поделилась состоянием поврежденной конечности после хирургического вмешательства.

По словам артистки, рентгеновский снимок ее перелома вызвал тревогу даже у врача. Однако, несмотря не серьезность полученной травмы, Успенская не унывает. Сейчас она сосредоточилась на процессе восстановления.

«У меня все хорошо. Мне профессор сделал операцию очень удачно. <...> На самом деле, когда он увидел мой снимок, он испугался. Потому что это перелом четвертой степени, с осколками, со смещением», — рассказала Успенская.

Певица признается, что временами чувствует себя беспомощной, поскольку не привыкла слишком долго находиться без активности. Более того, врачи опровергают, что Любовь Залмановна может потерять чувствительность руки.

Ранее представитель певицы Любови Успенской сообщил, что ее здоровье не вызывает опасений. Он возмутился журналистами, распространяющими ложную информацию о самочувствии артистки.