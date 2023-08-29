«Перелеты меня подкосили»: Анна Нетребко пожаловалась на здоровье

Оперная певица Анна Нетребко пожаловалась на ухудшение здоровья, об этом пишет The Voice.

51-летняя Нетребко в соцсетях сообщила, что с трудом переносит гастроли и частые перелеты. Из-за этого ее состояние здоровья сильно подкосилось.

«Перелеты, смена поясов и времени года из лета в зиму и наоборот меня слегка подкосили. Но я снова в строю», — написала она.

По словам Нетребко, в сентябре будут ее выступления в Австрии и Италии, так что певицу ждут очередные перелеты по Европе.

«Совсем скоро вернусь к любимой партии Травиаты в Венском Концертхаузе 6 сентября и на Арене ди Верона 9 сентября в роскошной постановке Франко Дзеффирелли! Этим спектаклем мы торжественно закроем сезон на арене!» — объяснила народная артистка.

Поклонники оперной певицы пожелали ей сил и скорейшего восстановления: «Поправляйтесь! Ждем в Вероне», «У вас непростая жизнь, столько выплеска энергии на любимую публику. Пусть Бог восполнит вам и энергию, и здоровье! Не болейте, Анна Юрьевна!».

Напомним, Анна Нетребко уехала из России в 2022 году. Оперная певица рассказывала, что боялась попасть под санкции ЕС и лишиться австрийского паспорта.

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