«Я единственная девушка-диджей, добившаяся таких высот»: Катя Гусева о карьере, свадьбе и пластике Киркорова
Фото: Архив Кати Гусевой
Успешная девушка-диджей, модель, телерадиоведущая Катя Гусева в начале марта поразила поклонников новостью о скором замужестве. Возлюбленный артистки адвокат Михаил Сазанов предложил ей руку и сердце, и она, не раздумывая, согласилась. В эксклюзивном интервью порталу «Страсти» Катя рассказала, как идет ее подготовка к свадьбе, а также стоит ли ожидать в списке приглашенных гостей Филиппа Киркорова, которого долгое время ей приписывали в женихи.
— Вы попробовали себя, наверное, практически во всех творческих сферах. Но почему остановились на работе диджея?
— Я считаю, что в России я единственная девушка-диджей, добившаяся таких высот: обо мне писал журнал «Times», я открывала экономический форум в Давосе. Когда понимаешь, какого успеха ты добилась в какой-то профессии, то ты на ней останавливаешься и дальше развиваешься. Не могу сказать, что я забросила работу телерадиоведущей, мне бы на самом деле в дальнейшем хотелось бы работать в этих сферах, но моя особая любовь – это, конечно, музыка.
— Есть ли что-то еще, чем вы не занимались, но очень хотите попробовать?
— Наверное, в моей жизни уже нет того, что я хотела бы попробовать, потому что я человек, который пришел из бизнеса с шоу-бизнес. Мне есть, с чем сравнивать. Я очень разносторонний человек, который понимает, что в шоу-бизнесе я могу принести гораздо больше пользы, чем в других сферах.
— С кем из отечественных звезд для вас было интереснее всего работать?
— Самый комфортный и классный человек, с которым я работала, - Николай Басков. Когда я ему делала ремикс на один из его треков, он просто был очень положительным и всегда говорил конкретно то, что ему нужно.
— А есть ли артист, с которым вы бы никогда не захотели больше сотрудничать и пересекаться в принципе?
— Да, на самом деле такой артист есть. Это девушка, но ее имя я не хочу называть. Она не очень порядочно себя повела по отношению ко мне. За мою доброту и за то, что я хотела ей помочь, я получила большой скандал. После этого я поняла одно – чем неизвестнее артисты, тем сложнее.
— Недавно у вас произошли большие изменения в личной жизни. Расскажите немного о вашем женихе, как познакомились?
— Со своим женихом я была знакома только год, и мы виделись один раз. Познакомились мы в ноябре 2021 года на мероприятии и после этого общались только в социальных сетях. С осени мы начали встречаться, а предвещал все это мой сон. Я была в Стамбуле, мне приснилось, что он является моим молодым человеком. После этого я ему решила написать, и он пригласил меня на свидание.
— Был ли у вас идеальный сценарий, как хотели бы получить предложение руки и сердца?
— У меня всегда было очень много разных сценариев в голове. Так как оно у меня не первое в жизни, наверное, у меня было много интересных историй. Но сейчас я испытала самое крутое и яркое впечатление того, как это может быть. Это был мой любимый театр CRAVE, постановка, музыка и те слова, которые он мне сказал, растрогали меня до слез. Да и не только меня, но и всех зрителей, которые там находились. После того, как он мне сделал предложение, все нам стали присылать бутылки шампанского и требовали, чтобы мы их тоже пригласили на свадьбу. Мне кажется, романтичнее не придумываешь. Интересных предложений у меня в жизни было много, но то, что сделал Михаил, - это круче всего.
— Вам больше нравится или мешает то, что Михаил не медийный человек?
— Знаете, все-таки Михаил не совсем не медийный человек. Он адвокат и сейчас часто появляется со мной на публике, тем самым он скоро станет очень публичным. То, что сейчас пишут больше обо мне или о нас, а не о нем… Мне кажется, в этом нет ничего ни плохого и ни хорошего. Для того, чтобы мужчина больше зарабатывал, ему тоже нужна медийность
— Как идет подготовка к свадьбе? Возможно, эксклюзивные подробности для «Страсти» по поводу выбора платья, площадки, цветовой гаммы и стиля?
— Подготовка к свадьбе идет полным ходом. Решена уже цветовая гамма – это будет серебро. Даже площадка уже выбрана, но не хочу пока раскрывать секретов. Могу намекнуть, что это мое любимое заведение. Свадьба будет современная, классическая, над ней работают один из самых известных ивентеров Валера Храпов, любимый мой декоратор Рустам Каримов, который трудится над тем, как будут выглядеть зона для гостей и фотозоны, а также место где будет проходить церемония. Так как я католик, мы решили сделать обмен клятвами и кольцами для всех наших друзей. Нам кажется, это будет очень прикольно.
— Не можем не затронуть тему Филиппа Киркорова. Общаясь с ним, вы говорили, что вокруг него всегда крутилось много девушек. С Михаилом такой проблемы нет?
— С Михаилом таких проблем нет. Да, с Филиппом очень много девушек всегда было рядом, с Михаилом нет, он очень закрытый человек. И на самом деле он длительное время ни с кем не встречался, всегда говорил о том, что ждал свою единственную девушку, которую он реально полюбит и обязательно предложит ей выйти замуж. Ею оказалась именно я. На самом деле, может быть, на него и обращают внимания девушки, но он такой молодец – никогда не покажет вида и какой-то заинтересованности, что ему кто-то нравится, кроме меня.
— Сейчас уже не жалеете, что семьи с Филиппом не получилось?
— Никогда ни о чем не жалею. Могу только вспомнить с грустинкой. Я считаю, что если это не сложилось, то так должно было быть. Я просто очень люблю Филиппа. Это такой очень близкий мне человек, который протянул мне руку в свое время. И я считаю, что моя история популярности благодаря ему тоже имеет место быть, потому что он мне очень помог, поддерживал. Я была его официальным диджеем, которым и являюсь до сих пор.
— А как относитесь к происходящим изменениям во внешности Киркорова?
— Я в восторге от того, как сейчас выглядит Филипп! Потрясающая физическая форма. Мне нравятся очень его изменения в фигуре. По видео, что я видела в социальных сетях, он выглядит роскошно. Но смогу воочию его увидеть и оценить только 16 апреля, когда буду открывать его сольный концерт в Санкт-Петербурге.
— Филипп признался, что, наконец, влюблен, но личность избранницы не раскрывает. Кем она может быть, по-вашему мнению? И какая в принципе должна быть женщина рядом с Киркоровым?
— Я не знаю, в кого он сейчас влюблен, он это скрывает. Но мне кажется, с Филиппом должна быть однозначно яркая, роковая, успешная, популярная девушка, потому что Филипп любит талантливых людей.
— Ждать ли Филиппа Киркорова на вашей предстоящей свадьбе?
— Я конечно же пригласила Филиппа на свою свадьбу и жду его.
— Какие планы на будущее? Задумываетесь ли о детях? Возможно, уже работаете над этим?
— Пока планы на будущее – работать и заниматься семьей. А с детьми как Бог даст.
— Специальный вопрос для портала «Страсти». Что для вас страсть?
— Для меня страсть – это то, от чего я получаю максимальное количество удовольствия. Это может быть любовь с моим мужчиной, а может быть просто мой выход на сцену.