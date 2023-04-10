«Я единственная девушка-диджей, добившаяся таких высот»: Катя Гусева о карьере, свадьбе и пластике Киркорова

Успешная девушка-диджей, модель, телерадиоведущая Катя Гусева в начале марта поразила поклонников новостью о скором замужестве. Возлюбленный артистки адвокат Михаил Сазанов предложил ей руку и сердце, и она, не раздумывая, согласилась. В эксклюзивном интервью порталу «Страсти» Катя рассказала, как идет ее подготовка к свадьбе, а также стоит ли ожидать в списке приглашенных гостей Филиппа Киркорова, которого долгое время ей приписывали в женихи.

— Вы попробовали себя, наверное, практически во всех творческих сферах. Но почему остановились на работе диджея?

— Я считаю, что в России я единственная девушка-диджей, добившаяся таких высот: обо мне писал журнал «Times», я открывала экономический форум в Давосе. Когда понимаешь, какого успеха ты добилась в какой-то профессии, то ты на ней останавливаешься и дальше развиваешься. Не могу сказать, что я забросила работу телерадиоведущей, мне бы на самом деле в дальнейшем хотелось бы работать в этих сферах, но моя особая любовь – это, конечно, музыка.

— Есть ли что-то еще, чем вы не занимались, но очень хотите попробовать?

— Наверное, в моей жизни уже нет того, что я хотела бы попробовать, потому что я человек, который пришел из бизнеса с шоу-бизнес. Мне есть, с чем сравнивать. Я очень разносторонний человек, который понимает, что в шоу-бизнесе я могу принести гораздо больше пользы, чем в других сферах.

— С кем из отечественных звезд для вас было интереснее всего работать?

— Самый комфортный и классный человек, с которым я работала, - Николай Басков. Когда я ему делала ремикс на один из его треков, он просто был очень положительным и всегда говорил конкретно то, что ему нужно.

— А есть ли артист, с которым вы бы никогда не захотели больше сотрудничать и пересекаться в принципе?

— Да, на самом деле такой артист есть. Это девушка, но ее имя я не хочу называть. Она не очень порядочно себя повела по отношению ко мне. За мою доброту и за то, что я хотела ей помочь, я получила большой скандал. После этого я поняла одно – чем неизвестнее артисты, тем сложнее.