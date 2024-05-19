«Перекрестись и замолчи»: Сергей Шнуров пристыдил Филиппа Киркорова на съемках «Новой Фабрики звезд»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время съемок финала шоу «Новая Фабрика звезд» пристыдил певца Филиппа Киркорова за воспоминания о международном конкурсе «Евровидение». Музыкант рекомендовал исполнителю хита «Цвет настроения синий» не упоминать в эфире этот «проклятый конкурс».

Киркоров перебил Шнурова и пояснил, что в те годы, когда он участвовал в «Евровидении», все было совсем по-другому.

«Перекрестись и замолчи», - парировал Шнуров.

В ответ Киркоров попросил музыканта уняться, на что лидер «Ленинграда» сказал, что слово «уймитесь» с недавних пор является матерным.

На сцене в этот момент также присутствовала певица Алсу, поэтому Киркоров напомнил, что она заняла второе место на «Евровидении», а он лишь 17, но все равно не собирается проклинать этот конкурс. Кроме того, он заметил, что Алла Пугачева также принимала участие в «Евровидении», но оказалась на 15 месте.

«Закроют нашу программу. Хорошо, слава Богу, финал», - резюмировал Шнуров.

Фрагмент со съемок финала «Новой Фабрики звезд» опубликовал Telegram-канал StarHit.

Ранее певица Наталья Подольская назвала поездку на «Евровидение» с продюсером Виктором Дробышем «страшным сном». В 2005 году она представляла на конкурсе Россию и заняла 15 место.