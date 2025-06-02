«Перекошенные, злобные, высокомерные лица»: Прохор Шаляпин призвал прогнать со сцены «желчных» звезд

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал «злобных» звезд шоу-бизнеса. В эфире «Шортс Шоу» на YouTube-канале Мариам Тилляевой финалист «Фабрики звезд-6» призвал прогнать со сцены «желчных» артистов, которых «никто не любит».

Артист признался, что его раздражают коллеги с недовольным выражением лица на публике. По мнению Прохора Шаляпина, причина их злости — в одиночестве и гордости. Певец убежден: таких звезд не должно быть на российской сцене.

«В шоу-бизнесе много злых артистов, потому что их никто не любит. Ни зрители, ни в постели. <…> Ходят, естественно, злобные. Сидят в одиночестве гордые куртизанки. <…> Вообще всех желчных артистов убрать со сцены. Все это лишнее!» — заявил Прохор Шаляпин.

Экс-участник «Фабрики звезд-6» считает, что артисты должны дарить поклонникам позитив, а не излучать злость.

«Зрителей надо развлекать, веселить, „улыбать“, давать им тепло, надежду. А не вечно самоутверждаться с перекошенным, злобным, высокомерным лицом. <…> На самом деле надоели, совести нет, они знают, что их ненавидят, и все равно не уходят», — высказался артист.

Ранее Прохор Шаляпин обвинил коллег по шоу-бизнесу в зависти: «Я стал мемом не благодаря этим перекошенным артистам».