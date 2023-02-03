«Переколола филлеры»: отекшая и распухшая экс-невеста Тимати поплатилась внешностью за омоложение
Экс-невеста Тимати Алена Шишкова появилась на публике с отекшим и распухшим лицом.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Эффектная блондинка с ярко выраженными чертами лица в свое время смогла покорить сердце известного рэпера Тимати. Алена Шишкова даже родила от него дочь Алису, в которой теперь звездный отец души не чает. Однако прочных отношений у пары так и не сложилось, и они пошли разными дорогами. Однако модель после расставания с музыкантом не исчезла бесследно. Она по-прежнему популярна в социальных сетях, хоть и редко посещает светские мероприятия.
Несколько месяцев назад Шишкова появилась в проекте «Наследники и самозванцы», и поклонники пришли в недоумение от того, как выглядела там девушка. Обычно стройная и подтянутая блондинка была на шоу с отекшим и явно распухшим лицом. При этом в личном блоге на фотографиях Алена по-прежнему продолжала выставлять только хорошо отретушированные снимки.
По словам пластического хирурга Надежды Петраш, причин, по которым внешность Шишковой могла так перемениться, много. Среди них и банальный набор веса, и эндокринные нарушения, и возрастные изменения. Но также отечность могла возникнуть вследствие различных косметических процедур.
«Отечность могла появиться после проведения инъекционного омоложения. Не исключено, что Алена просто переколола филлеры», - считает эксперт издания «СтарХит».
Алена Шишкова
Фото: Кадр из шоу "Наследники и самозванцы"
Сама модель не раскрывает, что с ней произошло на самом деле. Однако Виктория Боня уверена - Алена переборщила с вмешательством во внешность. По словам артистки, она не раз говорила Шишковой, что филлеры могут пагубно сказаться на ее лице, а она всегда обижалась.
«Я сказала это не для того, чтобы обидеть, а наоборот, чтобы девочки задумались о последствиях. Алена, напиши мне, скажу, где можно исправить ошибку тех косметологов, которые тебя так обезобразили!» - обратилась Виктория в Алене.
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