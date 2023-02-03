«Переколола филлеры»: отекшая и распухшая экс-невеста Тимати поплатилась внешностью за омоложение

Эффектная блондинка с ярко выраженными чертами лица в свое время смогла покорить сердце известного рэпера Тимати. Алена Шишкова даже родила от него дочь Алису, в которой теперь звездный отец души не чает. Однако прочных отношений у пары так и не сложилось, и они пошли разными дорогами. Однако модель после расставания с музыкантом не исчезла бесследно. Она по-прежнему популярна в социальных сетях, хоть и редко посещает светские мероприятия.

Несколько месяцев назад Шишкова появилась в проекте «Наследники и самозванцы», и поклонники пришли в недоумение от того, как выглядела там девушка. Обычно стройная и подтянутая блондинка была на шоу с отекшим и явно распухшим лицом. При этом в личном блоге на фотографиях Алена по-прежнему продолжала выставлять только хорошо отретушированные снимки.

По словам пластического хирурга Надежды Петраш, причин, по которым внешность Шишковой могла так перемениться, много. Среди них и банальный набор веса, и эндокринные нарушения, и возрастные изменения. Но также отечность могла возникнуть вследствие различных косметических процедур.

«Отечность могла появиться после проведения инъекционного омоложения. Не исключено, что Алена просто переколола филлеры», - считает эксперт издания «СтарХит».