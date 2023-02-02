Слишком сурово: девушку Тимати подняли на смех из-за новой рекламы нижнего белья

Так называемая девушка Тимати Валентина Иванова, как известно, помимо статуса спутницы короля R'n'B подрабатывает моделью.

Последняя рекламная съемка, в которой приняла участие новая мисс Тимати, чуть не обернулась для неё локальным позором.

Дело в том, что на фото Иванова получилась слишком уж брутально. Да и белье отечественного производителя тоже не смогло оказать на подписчиков Вали должного впечатления.

«Очень уж сурово!» «Где ваша женственность?!», - пишут озадаченные комментаторы.

Некоторые телеграм-каналы идут дальше:

«Тут не только сама Валентина выглядит откровенно стрёмно (поузинг, выражение лица), но и все остальное: ответственные за это фото явно поработали спустя рукава», - описывает модную съемку Telegtam-канал Героиня Татлера.

Напомним, что официально модели Валентине Ивановой всего 19 лет, однако выглядит она значительно старше.

Многочисленные расследования фанатов и хейтеров позволяют с уверенностью утверждать, что девушка тщательно скрывает все подробности своей жизни до встречи с Тимати.