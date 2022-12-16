«Перекинул через плечо и потащил»: невменяемый поклонник похитил Семенович со сцены

Анна Семенович входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые любят делиться эксклюзивными подробностями о себе. Недавно девушка рассказала о том, что построила успешную карьеру не только благодаря таланту, но и яркой внешности. На этот раз в эксклюзивном интервью для портала «Proзвезд» артистка заявила о своем похищении.

Певица вспомнила про начало певческой карьеры. Тогда Анна только пришла в музыкальный коллектив «Блестящие», и во время одного из выступлений на нее напал поклонник. По словам Семенович, мужчина был в нетрезвом виде, он перекинул ее через плечо и понес в неизвестном направлении. Только благодаря оперативной реакции охранников артистку удалось спасти.

«Какой-то пьяный гость схватил меня со словами: "Какая симпатичная новенькая!". Директор с охраной меня просто вырывали у него из рук. На следующее утро он извинился, сказал, что перебрал, подарил букет цветов», — сообщила Семенович.

История, рассказанная певицей, в очередной раз убедила поклонников в том, что у популярности есть и обратная сторона, которая нередко влечет за собой такие опасные случаи.

Ранее стало известно о том, что Лариса Гузеева раскаялась в роковой ошибке прошлого. Актриса до сих пор испытывает чувство вины и стыда. Подробности читайте в этой статье.