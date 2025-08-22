Ани Лорак рассказала о браке с испанцем Исааком Виджраку

Певица Ани Лорак рассказала, как поменялись ее отношения с испанцем Исааком Виджраку. Известно, что в марте возлюбленные узаконили союз.

«Все хорошо. Мы счастливы», - рассказала исполнительница на ковровой дорожке фестиваля «Новая волна» в Казани. Ее слова приводит Kp.ru.

Лорак провела лето в компании мужа и 14-летней дочери от первого брака. Певица готовится к своему шоу «Аура» и назвала его «очень современным».

Певица вышла к журналистам в эффектном образе: кожаный топ и юбка подчеркивали идеальный пресс артистки. Лорак рассказала, что ест, «как обычный человек». Она старается не питаться после шести-семи вечера. До трех певица позволяет себе почти все, а дальше – бульоны, морковку или одно яблоко.

Ранее Лорак признавалась, что перестала плакать из-за любви. Певица назвала себя «шикарной» и призвала ежедневно заниматься спортом.