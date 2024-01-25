«Даже не прислал телеграмму соболезнования»: в Малом театре ответили на слухи, что Безруков заменит Соломина

Директор Малого театра Тамара Михайлова ответила на слухи, что актер Сергей Безруков может стать преемником художественного руководителя Юрия Соломина, который ушел из жизни 11 января. Она отметила, что тот даже не прислал телеграмму соболезнования по случаю смерти Соломина.

Комментарий Михайловой приводит сайт Kp.ru.

О кандидатуре Безрукова заговорили после неофициального опроса. Михайлова считает, что «к этим рейтингам и голосованиям в соцсетях нельзя относиться серьезно».

«Что же касается Сергея Безрукова, он даже не прислал телеграмму соболезнования в связи с уходом Юрия Мефодьевича. Почти все театры прислали, а он нет», - сказала руководитель театра.

Михайлова считает: возможно, это было чьим-то желанием, чтобы на место Соломина пришел актер. «Но мы никому ничего не обещали», - добавила директор.

По ее мнению, фигуры, сопоставимой с умершим худруком, нет. Михайлова напомнила, что вопрос о преемнике решать не ей, а Министерству культуры.

Ранее актриса Елена Борзова сообщила, что Безрукова назначат новых худруком Малого театра. Актер считал Соломина своим кумиром. Однако в театральных кругах считают, что Безруков может отказаться от должности в силу занятости в Губернском театре – заниматься еще одной труппой у него нет времени. Имя преемника станет известно в ближайшее время.