«Переговоры не велись»: в Малом драмтеатре высказались о возможном возвращении Козловского

Руководство Малого драмтеатра не вело переговоры о возвращении Козловского. Об этом сообщает «Абзац».

На днях Данила Козловский рассказал о планах выступить в Москве со своим моноспектаклем Frank, который состоится 20 июня в Театре эстрады в Москве. Актер впервые за несколько лет появится на сцене в России.

Журналисты связались с руководством Малого драматического театра, где работал Козловский. Напомним, в 2022 году он взял неоплачиваемый отпуск, в котором находится до сих пор.

Помощница режиссера Льва Додина Елена Александрова объяснила, что пока Козловский не вернется в театр.

«С Данилой не велись переговоры о его возвращении. Он ничего не говорил. Я знаю, что он собирается выступать в Москве, но с нами не связывался. Как только решит возобновить работу в театре, мы сразу об этом сообщим в анонсе», - рассказала она.

Ранее мы писали о том, что вернувшийся в РФ Козловский бесплатно покажет спектакль в Москве.