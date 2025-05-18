Измены мужа, аборты и рак: что пережила Ирина Салтыкова в браке с солистом группы «Форум»

Певица Ирина Салтыкова проснулась звездой в 1990-е в самый сложный период своей жизни. До этого артистке пришлось пережить тяжелый брак, измены мужа и аборты. О непростой судьбе знаменитости рассказывает Kp.ru.

Ирина Салтыкова прославилась в 1990-е после выхода хита «Серые глаза». Однако мало кто знает, что певица обрела популярность в один из самых тяжелых периодов в жизни, когда осталась без мужа и работы с маленьким ребенком на руках.

Все началось, когда будущая артистка познакомилась со звездой группы «Форум» Виктором Салтыковым в 1986 году, а уже через год пара поженилась, у них родилась дочь Алиса. Вскоре карьера Ирины Салтыковой пошла в гору — в 1988 году она стала солисткой группы «Мираж», но ушла из коллектива из-за болезни ребенка и занялась бизнесом. Тогда же у знаменитости начались серьезные проблемы в браке.

«Он пил очень много. Неоднократно мне изменял, о чем я впоследствии узнавала. <…> Рукоприкладство также было, и не раз. Он распускал руки», — делилась Ирина Салтыкова.

По словам экс-солистки «Миража», Виктор Салтыков даже подтолкнул ее к абортам: «Надеюсь, я отмолила этот грех».

В 1994 году терпение артистки лопнуло, и она подала на развод. Спустя годы Ирина Салтыкова признается: тот период был для нее «нереально тяжелым». Тогда же у нее обнаружили рак, который удалось победить на начальной стадии: «Из-за стресса после развода у меня обнаружили онкологию. Я плакала днями и ночами, ничего не соображала».

Оставшись без мужа с ребенком на руках и потеряв бизнес, певица решила снова возобновить карьеру. В 1995 году Ирина Салтыкова записала свою первую песню «Серые глаза», которая принесла ей известность. Она даже снялась в фильме «Брат-2». В настоящее время бывшая жена Виктора Салтыкова продолжает периодически выступать, а в 2022 году впервые за долгое время появилась на телевидении.

После развода знаменитость так и не вышла замуж, а на слухи о личной жизни отвечает: «Хотя мне приписывают сотни романов, на самом деле серьезных было всего два, не считая брака. И все длительные».

Ранее Виктор Салтыков высказался об изменах в браке с бывшей женой: «У нас это было обоюдно».