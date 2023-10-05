На пути к нисходящей популярности: Руслан Белый* пожаловался на низкие заработки в Европе

Комик Руслан Белый* (признан иноагентом на территории РФ) пожаловался на низкие заработки в Европе, об этом сообщает Экспресс газета.

После отъезда Белого* в Европу, его жизнь круто изменилась. Комик признается, что сейчас он не может себе позволить такого количества выступлений, как в России. Руслан рассказал, что ему с женой пришлось отказаться от дорогостоящей машины и сесть на жесткую экономию.

«Прямо сейчас я по сути живу на то, что у меня есть. Деятельность в России закончилась, по миру она еще пока очень "выборная". Мы за прошлый год проехали на порядок меньше городов, чем могли бы позволить себе в России. Поэтому по сути это такие деньги на поддержание жизнедеятельности. О накопительстве сейчас речи не идет», — рассказал он.

По словам Белого*, его популярность за рубежом невысока, а карьера юмориста идет на спад.

«Я попробую приложить все усилия, но у меня есть ощущение, что сделать какой-то скачок популярности, находясь за пределами России, на русскоговорящую публику в Европе будет очень-очень сложно. Я думаю, наверное, я на пути к какому-то нисходящему тренду в своей карьере», — признался Руслан Белый*.

Ранее мы писали о том, что Руслан Белый* пожаловался на жизнь за границей после рождения дочери.

*признан иностранным агентом на территории России.