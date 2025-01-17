Переехавший в США российский комик раскрыл настроения столкнувшихся с пожарами американцев

Переехавший в США российский комик Александр Незлобин раскрыл настроения американцев, столкнувшихся с лесными пожарами в Калифорнии. Об этом он заявил во время интервью телеканалу «Дождь»* (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией), запись которого опубликована на YouTube.

Юморист раскрыл детали своего диалога с 75-летним жителем Лос-Анджелеса, который потерпел убытки из-за пожара. Собеседник артиста признался, что приехал в США 35 лет назад и построил большой дом в дорогом районе города. Комик уточнил в разговоре с пенсионером, что тот будет вынужден заново строить жилище. Он согласился со стендапером и отметил, что готов приступить к этому, когда получит страховую выплату.

«Я говорю: "Так вроде говорят, что страховые [компании] не дадут деньги. Они вроде отменили [выплаты]". Он говорит: "Кто отменил?" И как будто ему снова стало 15 лет. Он настолько в себя поверил, я видел молодость в его глазах. Может, он так любит деньги. (...) То есть общество настроено предъявлять претензии, если что не так, и получить свое», — высказался Незлобин.

Бывший резидент Comedy Club добавил, что такое поведение его удивляет.

Ранее Александр Незлобин рассказал о жизни в США.