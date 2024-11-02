«Это мой дом, меня здесь приняли»: комик Александр Незлобин рассказал о жизни в США

Комик Александр Незлобин, бывший некогда звездой телеканала ТНТ, нашел новый дом после отъезда из России. Он перебрался в Соединенные Штаты, которые считает лучшим временным пристанищем.

О жизни в США комик высказался на своем YouTube-канале. Он заявил, что мог бы вернуться в Россию, откуда уехал после начала военной спецоперации. Однако, чтобы оказаться на родине, Незлобин, как он сам выразился, должен почувствовать себя безопасно.

«С удовольствием буду туда ездить, но какое-то время я живу здесь, это мой дом, меня здесь приняли», — признался артист.

Также, рассуждая о возвращении в Россию, Александр допустил, когда это может случиться. По словам комика, он рассчитывает осуществить это в старости.

Ранее сбежавший за границу комик Незлобин пошутил про изнасилование россиян. Зрители посмеялись над высказыванием юмориста.