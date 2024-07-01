Переехавший в Израиль основатель группы «Браво» Хавтан выступил в Архангельске

Основатель группы «Браво» Евгений Хавтан выступил на Дне города в Архангельске. Об этом сообщил Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Источник опубликовал афишу с анонсом выступления. «Браво» выступили вечером 30 июня. Из афиши следует, что выступление длилось 1 час.

Хавтан уехал в Израиль до начала СВО. Он отправился за границу с дочерью и женой. Ранее издание Life.ru сообщило, что у Хавтанов есть жилье вблизи Тель-Авива. Стоимость недвижимости начинается от 600 тыс. долларов.

Также издание узнало, что в 2017 году Хавтан приобрел жилье в Окленде, в Калифорнии. Стоимость квартиры площадью 100 квадратных метров составляла 605 тыс. долларов.

Ранее экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова прокомментировала скандал со своим участием на премии МУЗ-ТВ. Напомним, выступление исполнительницы вырезали из эфира.