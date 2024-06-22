«До сих пор под впечатлением»: Жанна Агузарова высказалась о скандале с ее участием на премии МУЗ-ТВ

Недавно певица Жанна Агузарова, которую называют королевой русского рок-н-ролла, впервые за долгое время выступила на сцене. Экс-солистка группы «Браво» появилась на «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в Москве, однако ее выступление внезапно вырезали из эфира. В своем Telegram-канале артистка прокомментировала случившееся и сделала заявление.

14 июня в Москве состоялась «Премия МУЗ-ТВ 2024. Возвращение», на которой впервые за долгое время появилась Жанна Агузарова. Одна из самых эпатажных звезд отечественного шоу-бизнеса исполнила на сцене хит «Один поцелуй моряка» и получила награду в номинации «Легенда вне времени», но оказалась в центре скандала. Номер певицы внезапно удалили из трансляции. По слухам, причиной этого стало то, что она странно вела себя на сцене и не попадала в фонограмму.

Теперь Жанна Агузарова вышла на связь после произошедшего в своем Telegram-канале. Представители артистки опровергли информацию о том, что артистка «провалила номер» и поэтому ее вырезали из эфира. Они заявили, что во время выступления знаменитости произошел технический сбой.

«При передаче сигнала с камеры на огромные экраны всегда есть секундная задержка изображения, поэтому кажется, что артист не попадает в фонограмму», — объяснили представители Жанны Агузаровой.

Уточняется, что зрители все же смогут увидеть номер певицы.

«Был брак по свету и графике переписали — номер будет в повторе и на Ютюбе», — объяснила случившееся Агузарова в соцсети.

Сама Жанна Агузарова «до сих пор под впечатлением» и «в восторге» от того, каким получился ее номер на Премии МУЗ-ТВ 2024, а также от того, «насколько ей удалось необычно и красиво держаться, петь и танцевать именно так, как попросил режиссер».

Ранее сообщалось о том, что певец Владимир Левкин высказался о скандале с Жанной Агузаровой на премии МУЗ-ТВ. Экс-солист группы «На-На» заявил, что у артистки много врагов и завистников.