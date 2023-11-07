Переехавшая в Израиль Саша Савельева продолжает зарабатывать на россиянах

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева в прошлом году окончательно перебралась в Израиль со своей семьей. Однако артистка продолжает зарабатывать в России.

Савельева, по примеру многих знаменитостей, решила запустить свои курсы.

«Записывала для вас медитацию и упражнения от тревожных мыслей», — написала Савельева на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Накануне в Москве группа «Фабрика» презентовала новый клип. Партнером девушек стал певец Алексей Воробьев. В дуэте с блогером-миллионником Helen Yes «фабричные» девчонки сняли ролик на песню «Дурочка-любовь». Сам Алексей не приехал на премьеру, но записал видеообращение, пишет Woman.ru.

Отметим, что в «Фабрике» из бывших участников осталась только Ирина Тонева.

Ранее Савельева рассказала, что после волнений в Израиле несколько дней вместе с сыном Леоном пряталась в бомбоубежище. Как пояснила артистка, в доме, где она проживает, есть специальная комната для защиты в случае обстрелов. При этом она призналась, что очень сильно переживает, но старается сохранять видимое спокойствие ради ребенка.