Переехала 20 лет назад: оперная певица Татьяна Тесля возвращается в РФ из-за давления на русскую культуру в Чехии

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тесля возвращается иp Чехии в Россию спустя 20 лет после переезда. В беседе с RT она объяснила причину своего решения.

Оперная певица рассказала журналистам, что в последние три года враждебность ко всему русскому в стране резко усилилась. По словам артистки она уже несколько раз сталкивалась с отменой наших постановок за рубежом.

«В Чехии по возможности все зажимают русскую культуру. Я столкнулась здесь с несколькими отменами постановок русского репертуара, запланированных на очередные театральные сезоны. А то, что всё же ставят в театрах, делается так, чтобы исказить содержание и подать в неверном свете», — заявила Тесля.

Кроме того, певица столкнулась с вульгарностью на местной сцене. Когда она выступила против этого, то сразу же лишилась рабочего места.

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