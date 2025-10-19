Переехал в Барселону и накопил долгов: от актера Семена Трескунова* открестилась семья

Актер Семен Трескунов* (признан иноагентом на территории РФ) задолжал государству 160 тысяч рублей. Родственники молодого человека открестились от него и не собираются разбираться с его финансовыми проблемами, передает Telegram-канал Mash.

У Трескунова* появились долги после переезда в Барселону. Актер с 2021 года не платил за жилищно-коммунальные услуги. С тех пор он задолжал 70 тысяч рублей.

Также на Трескунове* висит штраф за нарушение закона об иноагентах. Он должен государству еще 90 тысяч рублей. Теперь с долгами приходится разбираться родственникам, но они не хотят иметь дел с эмигрировавшим актером.

Трескунов* дебютировал в кино в 12 лет. Он сыграл в таких картинах как «Ивановы-Ивановы», «Аварийное состояние», «Мамы», «Частное пионерское», «Светофор» и других фильмах.

Ранее сообщалось, что Артуру Смольянинову** (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах. Актеру придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей в государственную казну.

*признан иноагентом на территории РФ

**признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга