Актеру Артуру Смольянинову* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах

Актеру Артуру Смольянинову* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) грозит еще один штраф. На него составили новый протокол за нарушение закона об иноагентах.

Об этом РИА Новости сообщили в Черемушкинском суде Москвы.

«Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября, его рассмотрение назначено на 13 октября», — рассказали изданию.

Протокол составлен по статье КоАП о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган. За это актеру должен заплатить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о ВС РФ. Он также обвиняется в разжигании ненависти либо вражды в Сети. Актер объявлен в международный розыск.

Ранее мы сообщали о том, что арестованное в России имущество актера Артура Смольянинова* продадут для погашения долгов.

