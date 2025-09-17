Актеру Артуру Смольянинову* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах
Актеру Артуру Смольянинову* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) грозит еще один штраф. На него составили новый протокол за нарушение закона об иноагентах.
Об этом РИА Новости сообщили в Черемушкинском суде Москвы.
«Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября, его рассмотрение назначено на 13 октября», — рассказали изданию.
Протокол составлен по статье КоАП о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган. За это актеру должен заплатить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Напомним, что Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о ВС РФ. Он также обвиняется в разжигании ненависти либо вражды в Сети. Актер объявлен в международный розыск.
Ранее мы сообщали о том, что арестованное в России имущество актера Артура Смольянинова* продадут для погашения долгов.
