«Передознулась болью»: Кристина Асмус обратилась с заявлением в день своего 37-летия

14 апреля актрисе Кристине Асмус исполнилось 37 лет. Звезда «Интернов» в личный праздник поделилась размышлениями о жизни и людях. Бывшая жена Гарика Харламова призналась, что в минувшем году ей много раз делали больно.

Асмус отметила, что ей на пути попадались не самые хорошие люди, но она вынесла урок и сделала соответствующие выводы.

«Мне сегодня исполнилось 37. И я собой горжусь. За этот год я встретила какое-то критическое количество непрозрачных людей, прям передознулась болью. Но я не обозлилась, не скурвилась, не спилась», - заявила исполнительница роли леди Макбет.

Актриса поняла, что другой человек отражает ее в иных обстоятельствах. Теперь звезда учится говорить «нет», управлять ожиданиями и прислушиваться к своему самочувствию.

В 2013 году знаменитость вышла замуж за комика Гарика Харламова. Спустя год у них родилась дочь Анастасия. Супруги развелись в 2020 году после семи лет брака.

Асмус приписывали многочисленные романы после развода с Харламовым. Последнего возлюбленного, продюсера Илью Бурца, Кристина сама представила публике. Но их роман был недолгим и закончился через несколько месяцев.

Недавно знаменитость угодила в скандал. Сообщалось, что ее выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф» за недопустимое поведение. Эту информацию подтвердила и гендиректор ТНТ Тина Канделаки. Однако агент Асмус опровергла, что между актрисой и съемочной группой возник скандал.