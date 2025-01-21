Переделала нос, губы и овал лица: в Сети обсуждают фото жены Прилучного Зепюр Брутян до пластики

В Сети появились подростковые фото актрисы Зепюр Брутян, после которых пользователи заподозрили ее в пластике. Предположительно, жена звезды «Мажора» Павла Прилучного могла сделать нос, скулы и губы. Снимки публикует Telegram-канал «Блокнот».

На кадрах, распространившихся в Интернете, Зепюр еще совсем юна. По мнению поклонников, раньше у нее был совсем другой овал лица. Также губы были заметно тоньше, а нос — крупнее. Не исключено, что изменившаяся внешность Брутян, это заслуга хорошего пластического хирурга. Однако некоторые уверены — актриса просто выросла и стала умело пользоваться косметикой.

«Да ничего такого она не делала, просто из пухлощекого подростка превратилась в прекрасную девушку», «Все равно хорошенькая»; «Оставьте уже и Павла, и его жену в покое», - пишут пользователи.

Напомним, что Зепюр Брутян стала второй женой Павла Прилучного. Он женился на ней спустя два года после развода с Агатой Муцениеце. Супруги воспитывают общего сына Микаэля. Также последние несколько месяцев с ними живет ребенок Прилучного от первого брака Тимофей. Он отказывается возвращаться к матери.

Ранее Павел Прилучный устроил второй день рождения сыну Тимофею после критики.