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НАШ ШОУБИЗ
18:00, 06 января 2024
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«Передаю морознейший привет»: Настя Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России

Пропавшая из соцсетей после скандала Настя Ивлеева нашлась в Санкт-Петербурге .

«Передаю морознейший привет»: Настя Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Настя Ивлеева, которая попала в скандал из-за организации «голой» вечеринки, практически на неделю пропала из соцсетей. Некоторые считали, что девушка покинула Россию. Однако знаменитость все-таки вышла на связь и заявила, что не покидала родину и находится в Северной столице.

Ивлеева записала видео для своих подписчиков в Telegram. По словам блогера, она очень соскучилась по общению с фанатами. Также Настя поздравила фанатов с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством Христовым.

«Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими. Это классное время, когда можно выдохнуть и перезагрузиться», — заявила блогер.

Ранее в Сети появились сообщения, что Ивлеева после скандала решила покинуть Россию. По некоторым утверждениям, девушка отправилась в Дубай. Сухи об этом подогревала информация о том, что в отношении знаменитости готовится возбудить уголовное дело СК.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Telegram-канал Настя Ивлеева
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Настя Ивлеева
скандал
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