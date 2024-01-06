«Передаю морознейший привет»: Настя Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России

Блогер Настя Ивлеева, которая попала в скандал из-за организации «голой» вечеринки, практически на неделю пропала из соцсетей. Некоторые считали, что девушка покинула Россию. Однако знаменитость все-таки вышла на связь и заявила, что не покидала родину и находится в Северной столице.

Ивлеева записала видео для своих подписчиков в Telegram. По словам блогера, она очень соскучилась по общению с фанатами. Также Настя поздравила фанатов с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством Христовым.

«Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими. Это классное время, когда можно выдохнуть и перезагрузиться», — заявила блогер.

Ранее в Сети появились сообщения, что Ивлеева после скандала решила покинуть Россию. По некоторым утверждениям, девушка отправилась в Дубай. Сухи об этом подогревала информация о том, что в отношении знаменитости готовится возбудить уголовное дело СК.