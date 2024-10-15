«Передала малыша папе»: Мария Погребняк сняла новорожденного сына с мужем, которого скрывает от публики

Недавно Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз — у блогера и ее мужа родился сын Владимир. В личном блоге 36-летняя знаменитость поделилась кадрами с ребенком и супругом, которого долгое время скрывала от публики.

На опубликованном видео избранник Марии Погребняк, бизнесмен Игорь Головинский, нянчится с новорожденным сыном. По словам блогера, она решила уделить время себе и перед тем, как отправиться на бьюти-процедуры, оставила малыша с мужем.

«Передала малыша папе, теперь могу спокойно выделить время для себя», — написала Мария Погребняк.

Долгое время бизнесвумен не показывала лицо своего возлюбленного, скрывая его за смайликами в соцсетях. Как объясняла Мария Погребняк, ее избранник — «непубличный человек» и не хочет выставлять их отношения напоказ. Судя по всему, супругам удалось найти компромисс в этом вопросе.

Напомним, в мае этого года Мария Погребняк объявила, что выходит замуж за своего возлюбленного, а уже в конце июня сообщила о беременности. 5 сентября блогер снова стала мамой. Для знаменитости этот ребенок стал уже четвертым, в отличие от ее мужа, который впервые стал отцом. Бизнесвумен вышла на связь в соцсети и опубликовала первые кадры с малышом и супругом, а после выписки из роддома сообщила, что у нее родился сын, которого назвали Владимиром.

У блогера уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее сообщалось о том, что Мария Погребняк воссоединилась с новорожденным сыном после ее болезни.