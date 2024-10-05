«Надышаться не могу им»: Мария Погребняк воссоединилась с новорожденным сыном

Спустя время Мария Погребняк воссоединилась с новорожденным сыном после ее болезни и выписки из больницы.

В своих социальных сетях блогерша поделилась радостной новостью: она снова оказалась рядом с самым младшим ребенком Владимиром. Погребняк поделилась фотографией, на которой запечатлен малыш, лежа в коляске. Мальчик закрыл рукой.

«Мое чудо. Воссоединились. Зацелую...», — подписала кадр звезда.

Недавно Марии пришлось обратиться к врачам из-за плохого самочувствия. Девушка жаловалась на сильные боли в горле, которые она никак не могла вылечить самостоятельно. Затем на фоне простуды у Погребняк появилась слабость. Специалисты обнаружили у нее хрипы в легком и посоветовали держать дистанцию с новорожденным ребенком, чтобы его не заразить. После воссоединения с ребенком блогерше теперь тяжело приходится переживать разлуку, когда она уходит из дома и оставляет малыша.

«Не хотела уезжать от сына. Надышаться не могу им. Я не могла выехать раньше из дома. Все время хотела быть с Володенькой. Я его зацеловала, заобнимала, затискала. Как же я соскучилась! У нас еще средний заболел — Паша. Поэтому теперь он изолирован», — отметила Погребняк.

После своего лечения ей наконец-то удалось вернуться к малышу и отпраздновать его первый день рождения — ему исполнился один месяц.

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