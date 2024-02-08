«Передайте тете»: Волочкова обратилась к Яне Поплавской после совета сходить к наркологу

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на совет актрисы Яны Поплавской, которая предложила знаменитости сходить к наркологу. В беседе с Газетой.Ru танцовщица обратила внимание, что не знает о ком вообще идет речь, и попросила завидовать ей молча.

Волочкова поспешила напомнить о создании нового грандиозного шоу. Этим она дала понять, что не имеет каких-либо проблем с головой. По словам Анастасии, ее успеху регулярно завидуют, а то, что происходит в ее личной жизни, никого не касается.

«Передайте тете, просто я не знаю, кто это такая, передайте ей, пожалуйста, мой пламенный привет. Пригласите ее на мое шоу... передайте ей, пусть завидует молча. А я в своей жизни, помимо сцены и балетного зала, имею право делать все, что хочу», — заявила Волочкова.

Ранее Анастасия решила устроить фотосессию в белом бикини среди сугробов. Снимки знаменитость опубликовала на странице в одной из социальных сетей.