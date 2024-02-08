48-летняя балерина Анастасия Волочкова показала фигуру в бикини среди сугробов
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Балерина Анастасия Волочкова решила устроить фотосессию в белом бикини среди сугробов. 48-летняя артистка опубликовала снимок в соцсетях.
На фото звезда предстала в белом мини-бикини, украшенном цветочным узором, и голубых тапочках. Волосы аккуратно собраны в хвост, а макияж выполнен в нюдовых тонах. Знаменитость позировала рядом с украшенной елкой, на фоне своего дома.
Волочкова выглядела довольной и счастливой, демонстрируя загар, который она получила во время отдыха на Мальдивах. Своим примером танцовщица показала поклонникам, что может гулять в купальнике не только в жарких странах, но и в заснеженной России.
Недавно в Сети появилось видео, где Анастасия Волочкова танцует под песню Успенской «Гитара» вместе с актером Никитой Джигурдой. В ходе танца Джигурда неожиданно снимает с балерины спортивные брюки и хватает ее за разные места. В ответ на это Волочкова заявила, что Джигурда заранее спланировал этот эпизод, и она больше не считает его своим другом.
Ранее мы писали о том, каким способом Волочкова решила ответить своим хейтерам. Она опубликовала скриншоты с никнеймами тех, кто критикует ее фотографии. Большинство из них имели пустые или закрытые страницы, что, по мнению Волочковой, свидетельствует о том, что это «писаки-боты».