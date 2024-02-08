48-летняя балерина Анастасия Волочкова показала фигуру в бикини среди сугробов

Балерина Анастасия Волочкова решила устроить фотосессию в белом бикини среди сугробов. 48-летняя артистка опубликовала снимок в соцсетях.

На фото звезда предстала в белом мини-бикини, украшенном цветочным узором, и голубых тапочках. Волосы аккуратно собраны в хвост, а макияж выполнен в нюдовых тонах. Знаменитость позировала рядом с украшенной елкой, на фоне своего дома.

Волочкова выглядела довольной и счастливой, демонстрируя загар, который она получила во время отдыха на Мальдивах. Своим примером танцовщица показала поклонникам, что может гулять в купальнике не только в жарких странах, но и в заснеженной России.