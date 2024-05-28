«Перед выходом наливал ей бокал»: продюсер Перман заявил, что Эдита Пьеха не могла петь без шампанского

Продюсер Сергей Перман заявил, что певица Эдита Пьеха не выходила на сцену без шампанского. Он признался, что «каждый раз перед выходом на сцену наливал ей бокал».

Подробности приводит сайт PROZVEZD.

Перман назвал певицу «легендой» и «великой женщиной». По его словам, Пьеха сама шила костюмы. Однако в ее случае был один нюанс.

«Другие артисты пили воды, а Эдита Станиславовна – только шампанское. Без него она не выходила на сцену», - поделился продюсер.

Первый раз Пьеха попробовала шампанское в Париже. В молодости она выступала в «Олимпии» - ее выступление там организовывал директор «Олимпии» Брюно Кокатрикс. Пьеха в одном из интервью говорила, что ощущала симпатию с его стороны. Бруно водил певицу по ресторанам, а, встретив в аэропорту, спросил, какие у нее любимые духи. Тогда он купил большой флакон «Мадам Раше».

Ранее сайт «Страсти» узнал, что наркологическая клиника ее внука Стаса Пьехи заработала за 2023 год 44 млн рублей.