«Перед выходом из дома и едой читал молитву»: приемная дочь Евгения Осина рассказала о жизни с певцом

Приемная дочь певца Евгения Осина Анастасия Годунова рассказала о жизни с ним. По словам девушки, исполнитель был верующим и читал молитву перед выходом из дома и едой.

Подробности приводит mk.ru.

Годунова называла Осина папой, он – дочкой. Он хотел все вместе жить в одной квартире, но из-за учебы в музыкальной школе, которая находилась далеко от дома музыканта, приходилось жить на две квартиры.

Анастасия вспоминает, что он часто звонил, даже на переменах. Осин подарил падчерице первый сотовый телефон с камерой. Артист переживал за девочку – когда та болела, отправился в церковь и молился о здоровье.

«Он вообще был очень верующим человеком и перед выходом из дома, перед едой и перед поездкой на машине обязательно читал молитву», - сообщила Годунова.

Она имеет права на некоторые песни Осина – приемная дочь планирует исполнять их на концертах. Ей принадлежат права на хиты «Мальчишка», «Таня+Володя» и другие.

Ранее сообщалось, что в день 60-летия на могиле Осина произошло уникальное событие.