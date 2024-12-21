Перед разводом Янис Тимма взял в долг у Анны Седоковой миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Знакомая певицы Анны Седоковой рассказала журналистам, что незадолго до развода баскетболист Янис Тимма попросил у знаменитости миллион рублей в долг для того, чтобы погасить задолженность по алиментам. Напомним, от первого брака с моделью Саной Оша у баскетболиста остался сын Кристиан.

По данным журналистов, в начале ноября Тимма жаловался знакомым на проблемы в карьере, семье и личной жизни. Незадолго до смерти баскетболист набил татуировку с изображением черепов, которую некоторые посчитали пророческой.

Бывший муж Анны Седоковой покончил с собой в Москве в ночь на 17 декабря. Он пытался связаться с певицей за день до этого и поздравить ее с днем рождения, однако знаменитость не захотела принимать подарки от бывшего супруга.

Ранее мы писали о том, что Яниса Тимму похоронят на следующей неделе.