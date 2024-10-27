«Он так медленно умирал»: вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни актера

Актриса Людмила Поргина рассказала о последних минутах жизни мужа, легендарного артиста Николая Караченцова. По ее словам, в октябре 2018 года врачи честно сказали, что опухоль уже не остановить, поэтому актеру осталось жить считанные дни.

После этого актриса позвонила в театр и попросила готовиться к скорой смерти и проводам Караченцова.

Как рассказала Поргина, Караченцов умирал у нее на руках. Она даже поинтересовалась у мужа, не страшно ли ему. По словам актрисы, он ответил: «Нет. Я там был. Я все видел. Мне ангелы показали и ад, и рай».

Как вспомнила Поргина, Караченцов попросил «не спешить за ним» и рано утром умер.

«Я его потом целовала. Он был еще тепленький, личико, ручки. Тельце, ножки уже стали холодными, он так медленно умирал», - разоткровенничалась актриса на НТВ.

Напомним, народный артист РСФСР, один из ведущих актеров театра «Ленком» Николай Караченцов умер в Москве 26 октября 2018 года. На следующий день ему должно было исполниться 74 года. Актер долгое время боролся с раком.

Ранее сын Николая Караченцова заявил, что внук вырос копией знаменитого деда. Он обладает не только схожими манерами и походкой, ведь он даже жестикулирует и выражает свои эмоции, как дедушка.