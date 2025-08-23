«Перед новым этапом в моей жизни»: Саша Савельева показала кадры с сыном от Сафонова
© East News
Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала новые кадры с 6-летним сыном, сделанные на пляже. Певица не стала раскрывать, где находится, однако недавно она прилетела с ребенком в Россию, в то время как ее муж и отец мальчика Кирилл Сафонов по-прежнему проживает в Израиле.
В личном блоге Саша показала снимки, сделанные на побережье. На одном из кадров она вместе с сыном купается в море на фоне заката.
«Перед новым этапом в моей жизни важно было выдохнуть. Совсем скоро начнется мой проект, который я задумала несколько лет назад, для чего училась на психолога все эти годы. Я очень взволнована», — поделилась с подписчиками Савельева.
Напомним, Савельева в 2010 году вышла замуж за Сафонова и в 2019 году родила первенца Леона. В 2022 году артисты эмигрировали в Израиль, но недавно стало известно о возвращении Саши Савельевой на российские ТВ-экраны: певица приняла участие в съемках реалити-шоу «Сокровища императора».
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин негативно отреагировал на возвращение экс-солистки «Фабрики». Он напомнил, что певица и ее муж не поддержали Россию в трудный момент, но как только финансовые ресурсы иссякли, моментально поменяли позицию.