«Перед новым этапом в моей жизни»: Саша Савельева показала кадры с сыном от Сафонова

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала новые кадры с 6-летним сыном, сделанные на пляже. Певица не стала раскрывать, где находится, однако недавно она прилетела с ребенком в Россию, в то время как ее муж и отец мальчика Кирилл Сафонов по-прежнему проживает в Израиле.

В личном блоге Саша показала снимки, сделанные на побережье. На одном из кадров она вместе с сыном купается в море на фоне заката.

«Перед новым этапом в моей жизни важно было выдохнуть. Совсем скоро начнется мой проект, который я задумала несколько лет назад, для чего училась на психолога все эти годы. Я очень взволнована», — поделилась с подписчиками Савельева.