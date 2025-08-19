Когда кончаются деньги, превращаются в патриотов: Виталий Бородин осудил вернувшуюся в РФ Сашу Савельеву

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на возвращение Саши Савельевой на российские телеэкраны. В своем Telegram-канале политик напомнил о том, как ее муж Кирилл Сафонов не поддержал страну в тяжелое время и уехал с семьей в Израиль.

В 2022 году актер Кирилл Сафонов вместе с женой и сыном эмигрировали в Израиль, но периодически приезжают в Россию. Недавно стало известно о возвращении Саши Савельевой на российские ТВ-экраны: певица приняла участие в съемках реалити-шоу «Сокровища императора». Виталий Бородин обратил внимание, что экс-солистка группы «Фабрика» быстро поменяла свою позицию, когда лишилась источников финансирования за рубежом.

«Александра Савельева, супруга Кирилла Сафонова, чья семья перебралась в Израиль, вновь появляется на российских телеэкранах. Интересная тенденция: когда необходимо, поддерживаем киевский режим, но как только финансовые ресурсы иссякают, моментально меняем позицию, превращаясь в патриотов России, и нам везде открыты двери», — возмутился Виталий Бородин.

Ранее уехавший из РФ Кирилл Сафонов заговорил о чувстве патриотизма: «Одно врожденное — оно находится где-то там далеко в Сибири, и приобретенное».