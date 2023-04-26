«Перед лицом возникли ягодицы»: светский выход жены Петросяна обернулся очередным скандалом

После того, как Петросян развелся с Еленой Степаненко и представил новую избранницу, все внимание публики направлено на нее. Имя Татьяны Брухуновой нередко появляется в медийном пространстве рядом с самими громкими заголовками. На этот раз знаменитость вновь угодила в очередной скандал.

Дело в том, что возлюбленная Петросяна на днях посетила театр. Татьяна наслаждалась спектаклем до того момента, пока артисты не вышли к зрителям на поклон. Внезапно мужчина, сидящий перед ней, «вскочил» со своего места и загородил Брухуновой весь обзор. Женщина вежливо сделала ему замечание, однако в ответ она услышала шквал негатива.

«Перед моим лицом возникли его ягодицы. На мою вежливую просьбу присесть он грубо сказал: "Что хочу, то и делаю"» — цитирует «7Дней.ru» избранницу Петросяна.

Татьяна попыталась объяснить нарушителю, что другим людям также ничего не видно за ним. Однако мужчина заявил: подобное его совсем не волнует. Вот почему знаменитость с досадой произнесла: «Как на такое можно нормально реагировать».

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