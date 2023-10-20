Перед госпитализацией олимпийская чемпионка Резцова употребляла алкоголь

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова скончалась в возрасте 58 лет. За несколько дней до смерти она упала в обморок, после чего была экстренно госпитализирована.

По данным StarHit, когда медики приехали домой к спортсменке, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев неоднократно упрекал Резцову в том, что она позволяла себе приходить на прямые эфиры пьяной. Он также обвинял спортсменку в неадекватности.

В марте 2023 года у чемпионки случился инфаркт. После госпитализации в октябре лыжнице сделали переливание крови, чтобы повысить гемоглобин, но стабилизировать ее состояние медикам не удалось.

Анфиса Резцова дважды брала золото Олимпиады в 1992 и 1994 годах. Один раз выиграла лыжные гонки: это случилось на Олимпийских играх в 1988 году. В 2000 году она завершила спортивную карьеру.

Ранее мы писали, что 15 октября Резцова была доставлена в больницу. 19 числа она умерла в реанимации, не приходя в сознание. Что стало причиной смерти спортсменки, неизвестно.