«Перед глазами пронеслась вся жизнь»: беременная Регина Тодоренко раскрыла диагноз ребенка

Беременная Регина Тодоренко рассказала о проблемах со здоровьем неродившегося ребенка. Телеведущая поделилась своими переживаниями с подписчиками в telegram-канале.

Бывшая ведущая «Орла и решки» сейчас находится на 42-й неделе беременности. Тодоренко вместе с Топаловым ждут уже третьего ребенка. Однако с его здоровьем возникли проблемы.

По словам Регины, недавно медики зафиксировали подозрительно активное сердцебиение малыша, что могло указывать на нехватку кислорода. Ей уже запрещали рожать естественным путем из-за тяжелого сколиоза, поэтому звезде рекомендовали кесарево сечение.

«Медсестры начинают перешептываться: «Сердечко подозрительно активно». Врач добавляет: «Возможно, гипоксия». И все, у меня перед глазами пронеслась вся жизнь», — призналась Тодоренко.

После осмотра ей предложили два варианта — срочную операцию или дополнительное обследование. Однако вместо госпитализации Регина решила вернуться домой.

Позже девушка все же обратилась за консультацией к другим специалистам. Те выяснили, что тревожные показатели были связаны не с патологией, а с физиологическими причинами.

«Причиной «кошмара» был полный мочевой пузырь и то, что я была голодна. Как только поела и, простите, сходила в уборную — показатели КТГ вернулись в норму. Сердечко малыша снова звучит ровно и спокойно, и больше не пугает ни врачей, ни — самое главное — меня, и без того тревожную в ожидании», — с облегчением заключила Тодоренко.

Ситуацию усугубило и здоровье отца телеведущей. Ранее мы писали, что мужчина оказался в реанимации с тяжелыми травмами и перенес операцию.

«Папе сделали операцию, пока он весь в трубках, как какой-то киборг, но выглядит лучше. Я сразу сообщила: «Помирать нельзя. У тебя ж третий внук на подходе!» Так что контракт на жизнь продлили», — рассказала Регина.