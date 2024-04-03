«Перечитывает все эти чудовищные интервью»: Ирина Линдт рассказала о сыне от Золотухина

В 1998 году режиссер Валерий Золотухин начал встречаться с Ириной Линдт. В то время артист был женат на Тамаре, но это не мешало ему завести ребенка от любовницы. Мальчика назвали Иваном и сейчас ему уже 19 лет. Молодой человек пошел по стопам отца: он пробует себя в актерском мастерстве и с теплом вспоминает родителя.

В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Ирина рассказала, что никогда не настаивала на разводе Золотухина: артист продолжал жить на две семьи и не скрывал ребенка от публики. Любовница не позволила уйти ему от жены Тамары, потому что, кроме мужа, у нее никого не было. Линдт считает, что он не имел права ее оставлять.

Общественность осуждала актера и его любовницу. «Досталось» и Валерию Сергеевичу, и его сыну Ивану.

«Он перечитывает все эти чудовищные интервью. Ну, разводит руками, потому что не верит, он знает, какой был папа» — говорит Линдт.

Иван уже пробует себя активно в кино. Пока у него нет ярких успехов и серьезных провалов. Внебрачный сын Золотухина осваивает профессию шаг за шагом.

Юноша тяжело перенес смерть отца. Теперь родитель часто снится Ивану. Он жалеет, что не смог пообщаться с ним в зрелом возрасте.

Ранее актриса Ирина Линдт рассказала историю знакомства с Валерием Золотухиным. Подробнее читайте здесь.