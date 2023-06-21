Был нетрезвым: Ирина Линдт вспомнила, как впервые увидела Валерия Золотухина

Актриса Ирина Линдт в шоу «Малахов» рассказала, как познакомилась с Валерием Золотухиным.

Об этом сообщает Газета.Ru.

Ирина впервые увидела будущего возлюбленного в коридоре Театра на Таганке, где работала в труппе. Поскольку Золотухин был в состоянии алкогольного опьянения, Линдт перепутала его с монтировщиком.

«В момент, когда я проходила мимо него, у меня сошлась картинка с фамилией. Я была жутко расстроена тогда», — поделилась актриса.

Вскоре Линдт была очарована актером. Их роман начался, когда ей было 24 года, а избраннику 60 лет. В 2004 году у пары родился сын, Иван. Поклонники отмечают, что он является копией отца.

Напомним, у Валерия Золотухина также есть сын от брака с актрисой Ниной Шацкой.

30 марта 2013 года Валерий Золотухин умер в возрасте 71 года из-за опухоли головного мозга.

Ранее мы писали, что старший сын Золотухина от бывшей жены, Денис, отец шестерых детей, стал священником в Никольском храме в подмосковном селе Ермолино.