Елена Блиновская подала в суд на налоговую службу с просьбой снизить сумму долга, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Блогерша подала в суд на Федеральную налоговую службу № 6 по городу Москве. По данным источников, Блиновская потребовала снизить сумму задолженности на 60%. Сейчас она должна 1,4 млрд рублей. Вместо этой суммы блогерша намерена заплатить всего 560 млн рублей.

Известно, что иск подан 26 декабря, а заседание по этому вопросу назначили на 6 февраля 2024 года.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, гуру марафонов не платила государству полную сумму налогов начиная с 2019 года. В отношении нее возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас Елена Блиновская находится под домашним арестом.

Ранее мы писали о том, что долг блогерши Елены Блиновской перед ФНС вырос на 6 миллионов рублей из-за пени.