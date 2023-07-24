«Мне мама нужна»: Кристина Асмус откровенно заговорила о детских обидах

Российская актриса Кристина Асмус, также известная по роли Вари Черноус в сериале «Интерны», заявила, что не может общаться с мамой из-за ее вечного стремления к идеалу. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на YouTube-канал «Прослушка».

Девушка уже долгое время не общается с матерью из-за детских обид. При этом она не скрывает, что мама – это главный человек в ее жизни.

«Мне мама нужна, она такая важная. Этот перфекционизм, когда мамочка сидит в спинном мозге или на печке и каждый раз говорит: «Кристина, у тебя не получится, ты не сделаешь», – прокомментировала актриса.

Асмус отмечает, что ее мать всегда хотела, чтобы дочка была идеальной во всем. Это негативно сказывается на самооценке звезды, а также мешает ей в работе.

«Этот перфекционизм, который меня сжигает. Невозможно в этом стрессе все время жить», – подчеркнула Кристина.

Однако, как утверждает 35-летняя актриса, она делает все, чтобы решить эту проблему, поскольку тема родителей ее сильно волнует.

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