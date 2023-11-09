«Переборщили»: актер Александр Олешко чуть не умер на съемочной площадке

Популярный актер Александр Олешко рассказал о том, как чуть не умер на съемочной площадке. Он получил настоящую контузию и чуть не был убит лошадью. Об этом сообщает Пятый канал.

Знаменитость заявил, что съемочная площадка является зоной повышенной опасности. Во время работы он сам не раз рисковал здоровьем и даже жизнью ради эффектных кадров. Олешко побывал на премьерном показе фильма «Легенда о самбо» в кинотеатре «Октябрь» и пообщался с журналистами.

Александр вспомнил, как в «Кодексе чести» его оглушил взрыв.

«У меня даже была контузия настоящая, потому что взорвалась какая-то машина рядом, и что-то переборщили с пиротехникой… Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре», — поделился артист.

Еще одна страшная ситуация чуть не произошла на съемках «Турецкого гамбита». Тогда актер мог пострадать или даже умереть из-за лошади.

«Меня чуть лошадь не задавила. Режиссер Джаник Файзиев спас. Он так меня схватил за шкирку и отодвинул, а лошадь пробежала передо мной», – рассказал звезда.